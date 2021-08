Voorstelling op Noorderzon afgelast vanwege slechte weersomstandigheden

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De voorstelling Recirquel die maandagavond gepland stond op Noorderzon is afgelast. Oorzaak zijn de slechte weersomstandigheden.

Recirquel is een Hongaars circusgezelschap. Op Noorderzon laten ze de show ‘My Land’ zien. De Hongaren speelden zich drie jaar geleden in de kijker op het Fringe Festival in Edinburgh. De 28 voorstellingen die ze daar gaven waren binnen de kortste keren uitverkocht en werden gevolgd door lovende recensies. ‘My Land’ wordt omschreven als een tijdloze acrobatische droom van licht, schaduw en schitterende muziek.

De organisatie van Noorderzon laat weten dat mensen die een kaartje voor de voorstelling hadden gekocht inmiddels bericht hebben gekregen. De slechte weersomstandigheden hebben geen invloed op de andere voorstellingen die maandagavond gepland staan. Voor de provincie Groningen geldt er maandagavond een code geel. Het KNMI waarschuwt voor harde windstoten.