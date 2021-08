Volkswagen start onderzoek na brand in elektrische auto op Coendersweg

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Volkswagen is een onderzoek gestart naar het brandgevaar van de VW ID.3. De autofabrikant doet dat naar aanleiding van de brand die op 14 augustus plaatsvond aan de Coendersweg.

Pon, de Nederlandse importeur van Volkswagen, heeft aan BNR Nieuwsradio bevestigd dat er onderzoek wordt gedaan naar het incident door de Duitse autofabrikant. Voor zover bekend was de ID.3 aan de Coendersweg het eerste exemplaar wat spontaan in brand vloog. In Nederland zijn inmiddels ruim elfduizend exemplaren van dit type auto verkocht.

Bij de brand in de ID.3 aan de Coendersweg konden de inzittenden, een moeder en haar kindje, net op tijd uit het voertuig komen. De eigenaresse wilde net wegrijden met de auto toen deze ineens begon te roken. Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen uit de auto en het voertuig brandde volledig uit.