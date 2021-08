Volksvermaken kijkt naar andere plek in Stad voor kermis rond Gronings Ontzet

nieuws

foto: Sebastiaan Scheffer

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken is druk in gesprek met de gemeente Groningen om alsnog een kermis te organiseren voor de viering van het Gronings Ontzet. De KVV heeft maandagmiddag bevestigd dat er wordt gekeken naar alternatieve locaties.

“We hebben de belangen van de exploitanten hoog zitten, we gaan ons best doen om daar gehoor aan te geven”, zo stelt KVV-voorzitter Harrie van Ham. “Ons belang is een kermis in de binnenstad, dat is ook de wens van een grote groep Groningers en de kermisexploitanten. Maar de gemeente heeft nu bepaald dat dat niet kan. We gaan daarom ons best doen om er toch nog iets van de maken.”

Volgens Van Ham is ook de gemeente bereidwillig om te luisteren naar alternatieve scenario’s. Maar een nieuw scenario voor de kermis moet wel snel worden opgezet. De KVV-voorzitter hoopt daarom snel meer duidelijkheid te kunnen bieden.

Ophef rond schrappen

De KVV maakte vrijdagmiddag nog bekend dat er definitief een streep ging door de kermis op de Grote Markt. Vanwege de maatregelen rond corona werden eerder al de paardenkeuring, het openluchtconcert en het vuurwerk geschrapt.

De beslissing van de gemeente om geen toestemming te verlenen voor een kermis op de Grote Markt zorgde voor verontwaardiging bij de kermisexploitanten, omdat ze voor het blok zijn gezet en niet zijn betrokken bij de besluitvorming. De PVV-fractie in de gemeenteraad steunt hen daarin en stelde maandag schriftelijke vragen aan het Stadsbestuur over de besluitvorming.