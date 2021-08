Volgende week twee dagen ‘herkansen met Janssen’ in Kardinge

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

De GGD Groningen biedt mensen ouder dan achttien jaar op volgende week woensdag en donderdag nogmaals de kans om een inenting tegen het coronavirus in te plannen met het Janssen-vaccin.

“We hebben eerder de mogelijkheid geboden aan mensen om een Janssen-vaccin te nemen en dat ging toen erg goed”, vertelt woordvoerder Lily Benjamins namens de GGD Groningen. “Dat willen we nu nog een keer doen. We hebben in totaal 500 prikken klaarliggen, dus 250 per dag.”

Op 11 en 12 augustus is er tussen 9.00 en 16.30 uur ruimte in Kardinge om een Janssen-vaccin in te plannen. Dat kan via coronatest.nl of bel naar 0800-1295.

Mensen die op één van deze twee data naar de GGD komen voor een Janssen vaccin, kunnen waarschijnlijk nog net binnen twee weken een vaccinatiebewijs krijgen. Op 14 augustus wil het kabinet de regels aanpassen, waardoor pas na vier weken een vaccinatiebewijs te verkrijgen is bij een inenting met het Janssen vaccin.