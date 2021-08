Volgende week dinsdag mogelijk verkeershinder rond Hoofdstation door betonstort

nieuws

Foto: Groningen Spoorzone

Aannemer Strukton gaat op dinsdag 17 augustus beginnen met het storten van onderwaterbeton aan de zuidzijde van het Hoofdstation Groningen. De 147 vrachtwagenritten die daarvoor nodig zijn, kunnen tot de volgende ochtend zorgen voor hinder in de omgeving.

De stort is nodig voor de aanleg van het eerste deel van de bouwkuip van de ondergrondse voetgangerspassage, fietstunnel en fietsenstalling. Het storten van de vloer, die wordt gevormd door 1462 kubieke meter onderwaterbeton, moet in één keer gebeuren. De 147 ritten, uitgevoerd met tien vrachtwagens, gaan daarom continue door tot uiterlijk woensdag 18 augustus 07:00 uur.

In deze periode verwacht Strukton dus een piek in het bouwverkeer. Het pompen van het beton zorgt naar verwachting niet voor overmatige hinder in de omgeving.