Vliegtuigjes boven stad: “Einde 135 jaar drafsport, schaam u diep B&W”

Foto: Wouter Holsappel

Op de drafbaan in het Stadspark komt er zondag een einde aan 135 jaar drafsport in Groningen. De Koninklijke Harddraverij en Renvereniging Groningen laat dat niet onopgemerkt voorbij gaan.

Rond 14.15 uur vlogen er twee vliegtuigjes met tekstbanners over de stad. Zij bleven vervolgens een tijdje boven de stad rondcirkelen. Op de banners stond te lezen ‘Einde 135 jaar drafsport, schaam u diep B&W’. De tekst is een verwijzing naar het besluit van het Stadsbestuur om de Drafbaan in het Stadspark om te toveren in een groot evenemententerrein. Op dit terrein is er geen ruimte voor de drafsport.

Een meerderheid van de Groningse gemeenteraad stemde vorig jaar september in met dit plan. De Koninklijke Harddraverij en Renvereniging kwam daarop met het plan Drafsport 2.0. Daarin stelde men voor om de drafbaan om te toveren in een evenemententerrein maar om met het behoud van de sintelbaan toch paardenwedstrijden te kunnen blijven houden. Het stadsbestuur zag niets in dat plan. Zondag worden de laatste wedstrijden verreden in het Stadspark.