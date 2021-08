Vlag uit op overheidsgebouwen vanwege formeel einde Tweede Wereldoorlog

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Op overheidsgebouwen en kerktorens wappert maandag de Nederlandse vlag. De vlag hangt uit vanwege het formeel einde van de Tweede Wereldoorlog.

Ieder jaar worden op 15 augustus de slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Omdat 15 augustus dit jaar op een zondag viel wordt er een dag later, op 16 augustus, gevlagd. De Tweede Wereldoorlog begon met de aanval van Nazi-Duitsland op Polen in september 1939. Frankrijk en Engeland verklaarden daarop de oorlog. Japan werd in 1941 een bondgenoot van Duitsland. Op 7 december 1941 viel het Japan de United States Pacific Fleet bij Pearl Harbor aan en verklaarde het Amerika de oorlog. Nederlands-Indië werd op 10 januari binnengevallen door de Japanse strijdkrachten.

Waar de oorlog in Europa in mei 1945 eindigde met de overgave van Nazi-Duitsland ging de strijd in Azië door tot augustus 1945. Na de nucleaire aanval op Hiroshima, op 6 augustus, de Russische inval in Mantsjoerije op 9 augustus en de nucleaire aanval op Nagasaki eveneens op 9 augustus, capituleerde keizer Hirohito op 14 augustus. Waar in Nederland op 4 mei stilgestaan wordt bij alle oorlogsslachtoffers sinds de start van de Tweede Wereldoorlog, staat men op 15 augustus specifiek stil bij de slachtoffers in Nederlands-Indië.