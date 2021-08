Viroloog UMCG: Loslaten 1,5 meter op 20 september is ‘wensdenken’

nieuws

Foto: Hermen Grasman

Met een grote slag om de arm kondigden demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge vrijdag aan dat op 20 september een einde zou kunnen komen aan de anderhalvemeterregel. Verschillende virologen, waaronder Bert Niesters van UMCG, noemen dit maandagochtend in De Telefgraaf eerder ‘wensdenken’ dan reële plannen.

Met name terugkerende vakantiegangers en de gestagneerde besmettingscijfers zorgen bij Niesters voor weinig optimisme over het door het Kabinet voorgestelde tijdspad. Ook het hoge aantal ongevaccineerden draagt daar volgens Niesters aan bij, want ‘die mensen worden onverbiddelijk ziek’, zo stelt de UMCG-viroloog.

Daarnaast benadrukt Niesters dat het besmettingsniveau nu hoger ligt dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook zullen de besmettingscijfers nog de effecten te zien krijgen van de introductieweken voor studenten, de heropening van voetbalstadions voor publiek en de Formule 1-wedstrijd op Zandvoort.