Vier A4-tjes vragen voor minister van SP over ‘chronische ramp’ voor bevingsgedupeerden

nieuws

Negen jaar na de zware aardbeving bij Huizinge is er een chronische ramp gaande in Groningen is de versterking van huizen nog steeds niet op stoom, zo stelt Sandra Beckerman. Daarom stuurde het SP-Kamerlid maandagmiddag een lijst met 23 schriftelijke vragen naar de demissionaire ministers Blok en Ollongren.

“De verwachtingen voor een hoger tempo in de uitvoering in 2021 zijn positief”, zo stelde Ollongren eind april. Maar in het tweede kwartaal van 2021 zijn er slechts 54 woningen versterkt en met een tempo van gemiddeld 18 versterkte woningen per maand. “Dan kan toch niet gesproken worden van ‘op stoom komen’ en ‘een hoger tempo”, zo stelt Beckerman.

Beckerman wil van de ministers weten wanneer bewoners, die nu nog niets weten over de versterking van hun huis, uiterlijk duidelijkheid hebben.

Naast het gebrek aan voortgang wil Beckerman weten of de ministers beseffen dat de grote verscheidenheid aan regelingen en situaties zorgen voor veel stress en ongelijkheid ontstaat. Het SP-Kamerlid vreest namelijk dat er, door het uitblijven van ‘veiligheid, duidelijkheid en een nieuw perspectief’, weer nieuwe immateriële schade ontstaat onder de gedupeerden in Groningen.