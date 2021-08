Verschillende molens in gemeente openen deuren tijdens Open Monumentendagen

nieuws

De molen Germania in Thesinge. Foto: Google Maps

Het Groninger Landschap opent, tijdens de Open Monumentendagen van 11 en 12 september, de deuren van verscheidene monumenten, zoals molens, borgen en andere bijzondere locaties in de provincie. Verschillende molens in de gemeente Groningen doen mee.

Op 11 september zijn de molens de Bovenrijge en de Widde Meuln in Ten Boer, de Germania in Thesinge en de FRAM in Woltersum open voor bezoekers. De laatstgenoemde molen is ook op zondag 12 september te bezoeken.

Bij de geopende erfgoedlocaties zijn medewerkers en vrijwilligers van Het Groninger Landschap aanwezig om te vertellen over het erfgoed.

De molens zijn geopend als de wieken draaien of als de vlag uithangt. Is dat niet zo, dan is de molen dicht. Hieronder vindt u een overzicht van de openingstijden.

11 september

Molen Germania, Thesinge 10.00 – 16.00

Molen Bovenrijge, Ten Boer 09.00 – 12.30

Molen FRAM, Woltersum 11.00 – 17.00

De Widde Meuln, Ten Boer 13.00 – 17.00

Molen De Lelie, Eenrum 10.00 – 17.00

12 september

Molen FRAM, Woltersum 14.00 – 17.00