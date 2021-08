Vermiste hond uit Eext duikt op in Vinkhuizen: “Meld het als je het dier ziet”

nieuws

De vermiste hond Elsa. Foto: Team HELD

Een hond die al sinds 19 april vermist wordt vanuit het Drentse Eext, is de afgelopen periode opgedoken in de Groningse wijk Vinkhuizen.

“De hond komt uit Roemenië”, vertelt eigenaresse Annelies Heeman. “Het dier heet Elsa en is hier drie weken geweest. Op een onbewaakt moment is ze ontsnapt uit de tuin en sindsdien is ze on the run.” De hond vangen is echter een missie van de lange adem. “Ze is heel angstig. Als ze het gevoel heeft dat er op haar gejaagd wordt, dan vlucht ze, dan gaat ze er van door. De laatste dagen krijgen we zichtmeldingen uit de wijk Vinkhuizen. Het gaat dan om de omgeving van de Magnesiumlaan, Zilverlaan en Metaallaan.”

Heeman roept mensen op om niet op het dier af te stappen. “Dan gaat ze er vandoor. Wij kunnen op dit moment het meeste met zichtmeldingen. Aan de hand van deze meldingen proberen we alles in beeld te brengen.” Bij de zoekactie krijgt de eigenaresse ondersteuning van Team HELD, Helping Every Lost Dog. “Op een goed moment proberen we haar te pakken te krijgen en om haar weer terug in Eext te krijgen.”

Mensen die Elsa gezien hebben kunnen contact opnemen met Heeman op telefoonnummer 0630404904. Team HELD is bereikbaar op 0682489114.