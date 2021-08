nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie in Groningen was zondagavond op zoek naar een vermiste 17-jarige tiener, in en rond de wijk Hoornse Meer. De vader van de tiener weet maandagmiddag te melden dat de jongen weer terecht is.

De jongeman werd zondagavond voor het laatst is gezien op de D.D. Eisenhowerstraat. Om de tiener op te sporen werd er een Burgernet-actie op touw gezet.

Update 02-08-2021 15.00 uur:

De vader van de jongeman heeft maandagmiddag bevestigd dat de jongeman inmiddels terecht is.