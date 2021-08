Verkiezingen letterenfaculteit moeten opnieuw: uitslag ongeldig verklaard

nieuws

Medewerkers van de letterenfaculteit moeten volgende maand opnieuw stemmen voor de personeelsfractie van hun faculteitsraad. Dat meldt de Universiteitskrant.

De uitslag van de verkiezingen in mei is ongeldig verklaard. Achteraf bleek dat medewerkers met een oproepcontract niet aan de verkiezingen hadden mogen meedoen. Dat hield in dat veel mensen van het Talencentrum niet meer mochten stemmen.

Diverse medewerkers dienden daarop een bezwaar in. Een geschillencommissie oordeelde kortgeleden dat zij gelijk hadden. De nieuwe verkiezingen voor de personeelsfractie van de letterenfaculteit worden gehouden tussen 13 en 15 september. .De uitslagen van de verkiezingen voor de universiteitsraad en voor de studentengeleding van de letterenfaculteit blijven wel geldig.