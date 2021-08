Verkeersdrukte rond Bornholmstraat door botsing tussen auto en bestelbus

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Op de Bornholmstraat in Groningen is het verkeer donderdagmiddag behoorlijk vastgelopen. De weg werd tijdelijk afgezet ter hoogte van de kruising met de Antwerpenweg, in verband met een verkeersongeval tussen een personenauto en een bestelbus.

Rond half vier in de middag moest de personenauto plots remmen voor een overstekende fietser of voetganger. Dit werd te laat opgemerkt door de bestuurder van de achteropkomende bestelbus. De botsing die daarop volgde had geen letsel tot gevolg, maar zorgde wel voor veel schade aan beide voertuigen.

Passerend ambulancepersoneel zette de weg tijdelijk af en controleerde beide bestuurders. Het afsluiten van de kruising zorgde voor veel verkeershinder.