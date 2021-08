Verkeerschaos ochtendspits op Gerrit Krolbrug blijft uit

nieuws

Is het extreem druk is bij de Gerrit Krolbrug, of valt het eigenlijk wel mee? Toen de gemeente Groningen dinsdag een tweet plaatste dat het erg druk is op de loopbruggen, rees die vraag.“Houd daarom rekening met elkaar”, zegt de gemeente in de tweet. Op rekening met elkaar houden is nooit iets tegen, maar van absolute topdrukte was geen sprake.

Nu de scholen weer zijn begonnen neemt ook de drukte in het verkeer toe. Vooral in de ochtend, als veel kinderen hun weg door Stad naar school zoeken. Het beweegbare deel van de Gerrit Krolbrug werd in mei aangevaren, en sindsdien zijn alleen de loopgedeelten nog in gebruik. Dat kan rond de klok van 08:30 uur dus zorgen voor flinke opstoppingen, aangezien de meeste scholen tegen die tijd beginnen. Alternatieven voor de Gerrit Krolbrug zijn de Noordzeebrug aan de noordkant en de Oostersluis aan de zuidkant, een behoorlijke omweg.

Het is erg druk op de loopbruggen van de Gerrit Krolbrug. Houd daarom rekening met elkaar en wandel met je fiets, snorfiets, scooter of bromfiets over de bruggen. Heb je moeite om met je scooter of brommer omhoog te lopen, rijd dan via de Noordzeebrug. pic.twitter.com/HZ0ZtXldfP — Gemeente Groningen (@gem_groningen) August 24, 2021



Maar met die topdrukte valt het mee. Ja, er zijn af en toe wat opstoppingen omdat er bijvoorbeeld een kind de fiets even niet goed omhoog krijgt op de loopbrug. Dan staan er even 20 tot 30 mensen stil. Zodra er weer beweging in zit verdwijnt die wachtrij als sneeuw voor de zon. Daarnaast zijn de loopbruggen volgens Groninger Bert Bos ook wel wat drukte gewend. “In de tijd dat de brug het nog deed was het ook altijd druk bij een openstaande brug tussen 8 en 9,” tweet hij.

Het zal, nu ook de voorbereidingen worden getroffen om het aangevaren deel af te voeren aankomend weekend, best af en toe even druk zijn bij de Gerrit Krolbrug, maar van een verkeersinfarct is geen sprake.

Niets nieuws. In de tijd dat de brug het nog deed was het ook altijd druk bij een openstaande brug tussen 8 en 9. — Bert Bos (@bertboss) August 24, 2021



