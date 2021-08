Verdachten aanslag op Sikkom-journalist Willem Groeneveld blijven langer vast

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

De twee mannen die in de nacht van donderdag op vrijdag zijn gearresteerd voor het gooien van molotovcocktails door ruiten van journalist Willem Groeneveld, blijven nog zeker veertien dagen in hechtenis. Dat maakte het Openbaar Ministerie maandagmiddag bekend.

Volgens het OM zitten beide verdachten in beperking. Dat betekent dat de twee mannen zo veel mogelijk geïsoleerd worden gehouden van medegedetineerden en geen contact mogen opnemen met de buitenwereld.

Bij de woning van Groeneveld, journalist van stadsblog Sikkom en DvhN, werden in de nacht van woensdag op donderdag molotovcocktails door meerdere ramen gegooid. De journalist en zijn partner wisten zelf het vuur te blussen.

Een dag later arresteerde politie een 32-jarige man en een 31-jarige man, allebei uit Groningen. Dat lukte, nadat er beelden werden verspreid van de aanslag. Volgens de politie is nog niet bekend wat de aanleiding van de aanslag is geweest.