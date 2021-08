‘Verdachten aanslag op Groeneveld zijn fanatieke covid-ontkenners’

nieuws

De twee mannen die worden verdacht van een aanslag met brandbommen op de woning van journalist Willem Groeneveld komen uit de hoek van de anti-corona-beweging. Dat melden het Dagblad van het Noorden en Stadsblog Sikkom.

De beide verdachten, woonachtig in Groningen, zouden fanatieke covid-ontkenners zijn en vaak aanwezig zijn bij demonstraties tegen maatregelen rond corona. Dat blijkt uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden. Beide verdachten, 31 en 32 jaar oud, zijn ook actief op sociale media en staan bekend als keiharde anti-vaxxers, corona-ontkenners en complotdenkers.

De 32-jarige verdachte zou volgens buurtgenoten regelmatig mensen lastig vallen en op Youtube complottheorieën publiceren. Vorig jaar stond hij nog terecht voor een geval van mishandeling. Zijn 31-jarige kompaan is bekend van demonstraties tegen coronavaccins en de lockdown.

Het tweetal zit vast voor op verdenking van poging tot moord. Ze werden aangehouden op basis van camerabeelden bij de woning van Groeneveld in de stad, toen ze in de vroege ochtend van 19 augustus brandende molotovcocktails in en tegen diens woning gooiden. De rechter bepaalt volgende week of hun voorarrest met drie maanden wordt verlengd.