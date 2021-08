Verdachte aangehouden na hardhandige beroving Damsport

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft vrijdagavond een 39-jarige man uit Groningen aangehouden. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor de beroving afgelopen woensdag op de Damsport.

Bij die beroving werd een 24-jarige man op hardhandige wijze beroofd van zijn portemonnee. Het slachtoffer had via Marktplaats een afspraak gemaakt om een fiets te kopen van de verdachte. Bij de ontmoeting met de verdachte kwam het slachtoffer erachter dat het rijwiel niet de fiets was die op Marktplaats stond afgebeeld. De 24-jarige man zag daarop af van de koop. De verdachte greep vervolgens het slachtoffer bij de keel en er ontstond een worsteling. Tijdens deze worsteling zag de dief kans om de portemonnee van de man in handen te krijgen. Hij ging er vervolgens op de fiets vandoor.

Na onderzoek kon vrijdagavond de verdachte worden aangehouden. Direct na de aanhouding is een speurhond ingezet op het Eelkman Rooda Laantje. Daar werd de portemonnee van het slachtoffer terug gevonden. De verdachte wordt zaterdag verhoord.