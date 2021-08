Vera-favoriet The Notwist komt na twintig jaar terug naar poppodium

nieuws

Foto: Vera Groningen

In de periode 1993 tot 2002 stonden ze vijf keer in Vera: de Duitse indierock-band The Notwist. Volgend jaar keren ze na twintig jaar afwezigheid terug om opnieuw een optreden te geven in het poppodium.

Vera spreekt met The Notwist over een heuse Vera-favoriet. “Veel Vera bezoekers liepen in hun shirts en een grote poster prijkte op een pilaar in de gang.” In 2002 kwam er een einde aan de optredens in Groningen. Nadat de band het album ‘Neon Golden’ in 2002 uitbracht mochten ze steeds vaker als headliner aantreden op tal van gerenommeerde festivals. De succesvolle jaren werden gevolgd door een periode van side-projects en bandwisselingen. De afgelopen jaren zijn ze weer bezig met het maken van toonaangevende albums, vol van experiment. Hun laatste album verscheen in januari van dit jaar onder de titel ‘Vertigo Days’.

Martin Gretschmann en Martin Messerschmid zijn niet meer betrokken bij de band. De broers Markus en Micha Acher, beide leden van het eerste uur, zijn echter nog steeds actief bij de band. “Toch wel tot veler verrassing, komt The Notwist na twintig jaar terug in Vera. We hebben ongelooflijk veel zin in wat niet anders dan een fantastisch concert belooft te gaan worden”, schrijft Vera. Het concert vindt plaats op zaterdag 12 februari 2022. Meer informatie is te vinden op deze website.