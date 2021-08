Veel politie op de been in Oosterhogebrug voor arrestatie winkeldief

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

De politie is vrijdagmiddag met veel eenheden uitgerukt naar de kruising van de Timpweg en de Regattaweg in Oosterhogebrug voor de aanhouding van een winkeldief.

De man werd in de Bristol aan de Rijksweg betrapt op de diefstal. Wat zich vervolgens in de vestiging van de schoenwinkel heeft voorgedaan, is niet bekend. Na het incident heeft de dief vermoedelijk de benen genomen.

De vlucht van de winkeldief was van korte duur, want bij op de kruising van de Timpweg en de Regattaweg in Oosterhogebrug werd de dief in de kraag gevat. De man werd ingesloten.

De politie sprak vervolgens met een getuige, die in zijn auto achter de verdachte is aangereden.