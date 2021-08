Veel politie op de been in binnenstad vanwege mogelijke overval

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de Groningse binnenstad is woensdagavond veel politie op de been vanwege een mogelijke overval op een pand in het Soephuisstraatje.

De melding van een overval kwam rond 18.20 uur binnen bij de hulpdiensten. “We weten op dit moment niet wat er precies aan de hand is”, vertelt politiewoordvoerder Thijs Damstra. “We kregen de melding binnen van een mogelijke overval maar we houden op dit moment met meerdere scenario’s rekening.” Het Soephuisstraatje is vanwege het politieonderzoek afgesloten. “We doen onderzoek wat er precies gebeurd is.”

Volgens incidentenfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl is er veel politie aanwezig. “In het begin droegen de agenten zware vesten. Inmiddels zijn deze afgehangen. Ook is een politiehond ter plaatse.” De inzet kan ook op veel publieke belangstelling rekenen. “Het ziet behoorlijk zwart van de mensen die even komen kijken wat er aan de hand is.” Volgens de politiewoordvoerder is er tot op heden niemand aangehouden.

Update 20.50 uur

Een gedeelte van het Soephuisstraatje is nog altijd afgesloten. “Agenten hebben zojuist twee busjes de straat ingereden”, ziet Ten Cate. “Ze zijn nu bezig om tientallen dozen in te laden in de politieauto’s. Deze dozen komen uit een pand. Het lijkt op een inbeslagname.”

Later meer.