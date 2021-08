Varkens redden Zernike Campus van bereklauw

nieuws

Foto via Akkervarken

De vakantie nadert zijn einde en dat betekent dat de bedrijvigheid op de Zernike Campus weer langzaam op gang komt. Maar komend semester zijn er niet alleen studenten en docenten op de campus. De normale gebruikers van de campus delen de locatie namelijk met varkens.

De varkens zijn er niet zomaar. Ze zijn er namelijk om de oprukkende bereklauw te bestrijden. Cathy Hermans van het terreinmanagement van de RUG vertelt dat het van groot belang is dat de bereklauw wordt bestreden: “De reuzebereklauw is een invasieve exoot, wat betekent dat de plant van oorsprong niet in Nederland voorkomt, maar nu wel een bedreiging vormt voor de Nederlandse natuur. De reden dat de plant zo schadelijk is, is omdat de plant wel vier meter hoog kan worden. Hij neemt daardoor veel zonlicht van kleinere planten in beslag.”

De keuze om varkens in te zetten was volgens Hermans snel gemaakt. “De bereklauw is giftig en zorgt bij mensen voor lelijke brandwonden, maar gelukkig hebben varkens daar geen last van. Daarbij komt dat varkens alleseters zijn en ze de gehele plant met wortel en al opeten.

Een maaier kan juist voor verspreiding van de zaden zorgen. De bereklauw produceert er ongeveer 50.000, dat willen we natuurlijk zien te voorkomen. Ook zorgen de varkens voor het omploegen van de grond, waardoor je er weer gemakkelijk nieuwe planten in kan zetten.”

De varkens zijn in beheer van Akkervarken. Ze worden nu nog voor de laatste weken van de zomer ingezet. Volgend jaar zullen de varkens vanaf maart de gehele lente en zomer aanwezig zijn om de bereklauwen te bestrijden.