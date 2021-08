Vanaf volgende week vrijdag twee jaar lang afsluitingen rond kruising Ring-West en Leonard Springerlaan

nieuws

Foto via Groningen Bereikbaar

Vanaf volgende week vrijdag vinden er verschillende afsluitingen plaats op en rond de kruising van de westelijke ringweg met de Leonard Springerlaan. Twee afslagen op deze kruising worden twee jaar lang afgesloten, zodat de tijdelijke wegen rond het Vrijheidsplein gebruikt kunnen worden.

Vanaf vrijdag 3 september kan het verkeer op de westelijke ringweg (vanuit het noorden) niet meer links afslaan naar de Leonard Springerlaan. Ook het verkeer vanaf de Leonard Springerlaan kan niet links afslaan naar de westelijke ringweg richting het Vrijheidsplein.

Het verkeer wordt grotendeels omgeleid via de afrit naar de Zeeheldenbuurt, de Peizerweg en de Paterswoldseweg.

Korte afsluitingen nodig voor herinrichting

Om de tijdelijke wegen bij het Vrijheidsplein in gebruik te nemen, moet de kruising van de westelijke ringweg met de Leonard Springerlaan opnieuw worden ingericht. Daarvoor zijn kortdurende afsluitingen nodig in de periode van 3 tot 20 september.

Zo is in het weekend van vrijdag 3 september een groot deel van de kruising volledig afgesloten. Alleen verkeer vanaf het Vrijheidsplein kan de westelijke ringweg en de Leonard Springerlaan bereiken. In het weekend van vrijdag 17 september tot maandag 20 september 06.00 uur is de westelijke ringweg niet te bereiken voor verkeer vanuit Drachten en ook niet voor verkeer vanaf het Julianaplein.

Voor deze afsluitingen zijn meerdere omleidingsroutes ingericht. Deze zijn te vinden op de website van Groningen Bereikbaar.