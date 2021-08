Van ontucht verdachte dansschoolhouder uit Stad staat volgende week voor de rechter

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De rechtbank in Groningen behandelt op 24, 26 en 27 augustus de strafzaak tegen de voormalige eigenaar van het Groningen Dance Center aan het Damsterdiep. De 38-jarige eigenaar wordt van meerdere zedenmisdrijven.

Khalid A.werd in september vorig jaar opgepakt, omdat hij ervan wordt verdacht dat hij leerlingen van zijn dansschool heeft misbruikt. In totaal liggen er dertien aanklachten van meisjes tegen de dansschooleigenaar. Het merendeel van de slachtoffers is minderjarig. A. zou zijn slachtoffers hebben misbruikt, terwijl hij hen gouden bergen en grote successen in het buitenland beloofde.

De advocaat van A. vroeg de rechter in mei nog om de verdachte, onder voorwaarden, op vrije voeten te stellen. De rechtbank ging echter mee in het standpunt van het Openbaar Ministerie, die stelde dat de mogelijke straf voor A. te hoog is om invrijheidstelling te verantwoorden.