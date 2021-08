Van Kaam en Kasanwirjo bij voorlopige selectie Jong Oranje voor EK-kwalificatiecyclus

sport

Foto's via FC Groningen

Bondscoach Erwin van de Looi heeft Daniël van Kaam en Neraysho Kasanwirjo van FC Groningen toegevoegd aan de voorlopige selectie van Jong Oranje voor het EK-kwalificatieduel tegen Jong Moldavië. Dat maakte de KNVB vrijdagmiddag bekend.

Het is voor beide spelers van FC Groningen de eerste keer dat ze deel uitmaken van het onder-21 elftal van Nederland. Ze maken onderdeel uit van een nieuwe lichting voor Jong Oranje, want van de 32 opgeroepen spelers zaten er 22 nog niet eerder bij de voorlopige selectie.

Bij de selectie zit ook de inmiddels achttienjarige Fodé Fofana. Fonfana speelde tot zijn tiende jaar bij GVAV, waarna hij vertrok naar Spanje om bij de voetbalacademie van FC Barcelona te gaan trainen en spelen. In 2015 kwam hij terug naar Nederland en ging in opleiding bij PSV. Daar speelde hij onlangs zijn eerste wedstrijd in de hoofdmacht.