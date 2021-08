Vakjury maakt genomineerden Groninger Architectuurprijs bekend

nieuws

De Lampisterie is één van de genomineerde projecten door de vakjury. Foto: Groninger Architectuurprijs

De Amsterdamse vakjury heeft dinsdagavond de acht genomineerden bekendgemaakt die meedingen naar de juryprijs van de Groninger Architectuurprijs.

De acht genomineerden zijn de appartementen in de Steentilstraat, herinrichting Akerkhof, het Geheugenbalkon, hoofdkantoor NNZ, KnikDak, Lampisterie, woningen Vossenburglaan en wooncomplex Kemkensberg. Naast de juryprijs kan er ook door de bevolking gestemd worden voor de publieksprijs. “Vorig jaar was de winnaar te voorspellen, dit jaar is de strijd om de Groninger Architectuurprijs spannender dan ooit”, schrijft de organisatie. “Het aantal inzendingen is heel divers.”

Bij de publieksprijs kan er uit 44 inzendingen gekozen worden. Uit cijfers op de website blijkt dat er de afgelopen dagen ook al volop gestemd is. Het hoofdkantoor van NNZ voert op dit moment de ranglijst aan. Meer informatie, en je stem uitbrengen, kan op deze website.