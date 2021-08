Vakantieweek in Biotoop: “Je ziet kinderen groeien”

Koken, filmen of toch liever dansen: 40 kinderen kunnen deze week kiezen uit allerlei activiteiten in de Biotoop in Haren.

Tijdens deze jaarlijkse Vakantieweek geven kunstenaars workshops aan kinderen die om verschillende redenen niet op vakantie kunnen. Zij kunnen door geldgebrek vaak niet meedoen aan cultuur en activiteiten en daarom zorgt de stichting Kunstkriebels ervoor dat ze deze week toch leuke dingen kunnen beleven tijdens de zomervakantie. In samenwerking met de Voedselbank geven ze ook kookworkshops.

“Die kinderen zitten vaak thuis, soms letterlijk met de gordijnen dicht de hele dag te gamen,” vertelt Margriet van den Eijnden van Kunstkriebels. “Sommigen lopen op te kleine schoenen of hebben thuis weinig te eten. Daarom organiseren we dit. Waar ik heel erg in geloof is dat je samen iets moois kan maken. Ze maken de meest prachtige dingen en ik geloof dat je daaruit dingen kan leren en ontdekken. De kinderen ontdekken hun talenten en je ziet ze groeien, je ziet ze blij en trots worden. Daar gaat het ons om.”

De kinderen zijn erg enthousiast. “Je kan heel veel doen en dat is heel erg leuk,” zegt Lorena, die pannenkoeken aan het bakken is. Dat vindt ook de dansende Jonathan. “Het is heel leuk voor kinderen die thuis niets te doen hebben. Dan kunnen ze hier heen en dat is heel leuk.”

Vrijdag wordt de week afgesloten met een tentoonstelling van alles wat de kinderen deze week gemaakt hebben.