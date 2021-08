Unmute Us! stuurt open brief naar kabinet en dreigt met nieuwe actie: “Ons geduld is op”

Het kan u niet ontgaan zijn dat afgelopen weekeinde ruim 70.000 mensen in zes steden

hebben betoogd voor heropening van evenementen per 1 september. Het was immers de

grootste betoging in ons land sinds 2004. Toch blijft het angstvallig stil vanuit Den Haag. Wij

begrijpen dat dit uw vakantie is, maar het zou van fatsoen getuigen als u ons – de 100.000

werknemers in de evenementenbranche, de tienduizenden demonstranten en de duizenden

protesterende bedrijven – zo snel mogelijk te woord staat.

Wij zijn niet de straat op gegaan om medelijden te wekken. Wij stonden er evenmin om een

feestje te vieren of om met het vingertje te wijzen naar andere organisaties als de Formule 1

of de KNVB. Het is voor ons namelijk vanzelfsprekend dat sportwedstrijden weer gehouden

kunnen worden, nu de bezetting van IC-bedden laag blijft en nu onderzoek heeft uitgewezen

dat het aantal extra besmettingen naderhand verwaarloosbaar is.

Nee, wij demonstreerden zaterdag omdat we uw beleid willekeurig, onbegrijpelijk en

onrechtvaardig vinden. Omdat we na anderhalf jaar solidariteit te hebben getoond met de

maatschappij ook solidariteit en transparantie terug verwachten. Uw schrikreactie na de

besmettingspiek van juli was nog enigszins verklaarbaar, maar inmiddels is de logica achter

uw beslissingen volledig zoek. Daarom vragen wij u dringend antwoord te geven op de

volgende acht vragen:

1. Waarom mogen festivals potentieel pas vanaf 20 september open, een week voor het

einde van het festivalseizoen? Welke argumenten heeft u om deze specifieke datum te kiezen

en niet 1 september, de datum waarop open wensen te gaan? Wij hebben toch aangetoond

dit veilig te kunnen?

2. Deze vraag stellen we zowel aan u als aan het OMT: waarom worden de Fieldlabrapporten

door u genegeerd? In België immers worden op basis van diezelfde rapporten

grote festivals georganiseerd. Wat klopt er nu ineens niet meer van de Fieldlab-uitkomsten

terwijl u die, bij monde van minister De Jonge, op 28 mei tijdens de persconferentie volledig

heeft omarmd?

3. Hoe kan het dat in alle ons omringende landen evenementen plaatsvinden en er geen

substantiële stijging is van het aantal besmettingen, terwijl ook daar de Deltavariant heerst?

Hier ligt het toegestane aantal bezoekers van buitenevenementen op 750, in België op

75.000; terwijl het percentage gevaccineerden en besmettingen ook in beide landen gelijk is.

Beseft u dat u met deze maatregelen de internationale koploperspositie van de Nederlandse

evenementenindustrie aan het verruïneren bent? Bent u zich ervan bewust dat Nederlandse

jongeren massaal naar evenementen in België gaan?

4. Bent u bekend met de Fieldlab-uitslagen waaruit blijkt dat het risico tijdens het bezoeken

van een evenement veiliger is dan het thuis ontvangen van één persoon. En onderkent u dat

de kans op besmetting bij huisfeesten groter is geworden, nu de lockdown is opgegeven en

er geen maximum aantal gasten meer is voor thuisbezoek? U bent bekend met de

Fieldlabuitslagen, dus waarom heeft u eind juni die adviezen niet één op één overgenomen?

5. Door inmiddels meerdere experts wordt gezegd dat er geen onderscheid te maken is

tussen geplaceerd en ongeplaceerd. Waarom maakt u dat onderscheid dan wel?

6. Bent u zich bewust dat de meest jongeren zich lieten vaccineren om naar een evenement

te mogen en begrijpt u dat zij zich op dit moment door u bedrogen voelen?

7. U pretendeert trots te zijn op het Nederlandse culturele erfgoed. Desalniettemin kondigt

u aan om nog dit jaar de coronasteun aan bedrijven stop te zetten, omdat er volgens u en

het CPB genoeg werk te vinden is in andere sectoren. Begrijpt u dat u hiermee de

geschiedenis in zal gaan als het demissionaire kabinet dat eigenhandig haar vaderlandse

cultuursector de nek om draaide?

8. Bij de laatste grote griepgolf van 2018 lagen er tijdens de piek 350 mensen op de IC. Toen

mochten er ook nog steeds evenementen plaatsvinden. Waarom neemt u een dergelijk getal

niet als criterium voor het openen van de evenementensector?

Wij eisen vóór komend weekeinde antwoord op bovenstaande vragen. Kiest u ervoor ons

nog langer te negeren, dan zien wij ons genoodzaakt om nieuwe en grotere acties aan te

kondigen. Zoals u heeft gemerkt zijn wij in staat tot het mobiliseren van grootschalige

protesten, die ondanks hun omvang positief en vredelievend blijven. Maar verwart u onze

vredelievendheid vooral niet met inschikkelijkheid. Ons geduld is op.

In afwachting verblijven wij,

De organisatie van Unmute Us