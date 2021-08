Unmute Us gaat op 11 september opnieuw demonstreren en ook Groningen doet weer mee

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Op 11 september aanstaande gaat de evenementensector opnieuw protesteren tegen het coronabeleid van de overheid. Inmiddels hebben ook nachtburgemeester Merlijn Poolman en Bevrijdingsfestival-directeur Ebel Jan van Dijk laten weten dat ook Groningen weer meedoet met de protestactie.

Ook Groningen doet mee

Volgens Ebel Jan van Dijk, directeur van het Bevrijdingsfestival Groningen, is de Groningse organisatie van de protestparadeal bijna klaar om op 11 september mee te doen. Dat heeft Van Dijk laten weten via Facebook.

Ook Merlijn Poolman bevestigt via Instagram dat de Groningse evenementenbranche op 11 september weer een protestactie organiseert in de Stad.

De locatie, het tijdstip en de vorm van het Groningse protest worden op een later moment bekend gemaakt.

Praten is niet genoeg voor evenementenbranche

Demissionair minister Blok van Economische Zaken liet eerder op de vrijdag weten in gesprek te willen met de evenementenbranche, na de protestacties van afgelopen zaterdag. Maar Blok stelde dat hij geen toezeggingen aan de branche zou doen, omdat de taak om het coronavirus te bestrijden prioriteit heeft.

Daar neemt Unmute Us echter geen genoegen mee. “Ondanks het gigantische succes van afgelopen zaterdag 21 augustus worden we nog steeds niet gehoord”, zo schrijft de landelijke organisatie van de protestactie. “Dat uit de ivoren toren niet meer komt dan een uitnodiging voor een gesprek, zien wij als een zwaktebod waaruit blijkt dat ze de antwoorden ook niet hebben.”

De evenementenorganisaties die zich hebben verenigd in Unmute Us vinden het niet eerlijk dat evenementen als de Formule 1 en voetbalwedstrijden een uitzonderingspositie lijken te krijgen in het coronabeleid, terwijl grote evenementen nog steeds verboden blijven. Volgens de organisatie is dat niet uit afgunst naar de Formule 1 en daarom is de protestactie niet komend weekend of het weekend erna, maar op 11 september. Zo valt de protestactie niet samen met het race-spektakel op Circuitpark Zandvoort.