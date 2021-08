UMCG zet opbouw voor klikprothese in onderarm van amputatiepatiënt

nieuws

Foto: UMCG

Het UMCG was vorige maand het eerste Nederlandse ziekenhuis waar een patiënt met een geamputeerde onderarm is geopereerd met ‘osseo-integratie’. Dat maakte het ziekenhuis donderdag bekend.

Normaliter krijgt een patiënt met een geamputeerde onderarm, die een prothese wil gebruiken voor het missende lichaamsdeel, een koker om de stomp om deze prothese op te zetten. Bij sommige mensen geeft deze oplossing na een onderarm-prothese veel pijn. Bij deze nieuwe techniek krijgt iemand een pen in zijn bot geschroefd, waar een prothese aan geklikt kan worden.

Uitkomst voor patiënten met pijn

De patiënt die als eerste met deze techniek geopereerd is heeft nu 2 pennen uit zijn arm steken. De patiënt, Peter genaamd, heeft volgens het ziekenhuis een lange weg afgelegd, na een ongeluk in 2012. Door ondraaglijke pijn koos hij er zelf voor om zijn onderarm te laten amputeren. Volgens Peter was hij een wrak na het ongeluk en kon hij niet meer: “Of jullie halen ‘m eraf, of ik doe het zelf”, vertelt Peter op de website van het ziekenhuis. De amputatie volgde en was een opluchting voor Peter: “Ik sloot er een heel vervelende periode mee af.”

Na zijn amputatie had Peter veel last van zijn ‘traditionele’ kokerprothese. “Wat ik ook probeerde, ik kon deze maximaal 1,5 uur per dag dragen. En dan nog met pijn. Ik was wel klaar met pijn. Toen ik hoorde over deze nieuwe klikprothese wilde ik meteen weten of dat ook bij mij kon.” Inmiddels is Peter herstellende van de operatie. Binnenkort gaat hij beginnen met oefeningen met zijn nieuwe klikprothese. Peter kijkt er erg naar uit: “Weer met 2 handen dingen doen, daar kan ik erg naar uitkijken”.

Nieuwe techniek met veel potentie voor ontwikkeling

De techniek die het ziekenhuis gebruikte is relatief niet en komt uit Zweden. “We hebben met het hele team webinars gevolgd vanuit Zweden, vertelt revalidatiearts Corry van der Sluis. “Mooi dat er in het Noorden van Nederland nu specialisten zijn die dit kunnen. Patiënten kunnen dan dichter bij huis hun zorg krijgen. Een nieuwe techniek die bovendien goed past binnen onze focus op complexe zorg.”

De ontwikkeling van de nieuwe prothesemethode staat niet stil. De bedenkers van het systeem willen graag elektroden in de spieren en rond de zenuwen in de stomp. Van Der Sluis : “Dan voelt de prothese aan als een eigen arm en krijg je de ultieme combinatie van mens en techniek.”