UMCG-onderzoekers ontwikkelen nieuwe behandeling voor vulvakanker

Vulvakanker of schaamlipkanker kunnen beter worden behandeld met bestraling dan met het operatief verwijderen van alle lymfklieren. Dit blijkt uit een studie van een internationaal consortium onder leiding van het UMCG.

Normaal wordt bij patiënten met vulvakanker of schaamlipkanker de tumor verwijderd, waarna de zogenaamde schildwachtklierprocedure wordt verricht: een operatie waarbij lymfklieren worden verwijderd. Deze ingreep gaat gepaard met veel bijwerking. Tussen 2005 en 2016 werd een onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat voor patiënten met een uitzaaiing kleiner dan 2 millimeter de behandeling met bestraling een goed alternatief is voor de operatie waarbij alle lymfklieren verwijderd worden.

‘Voor de patiënten is dit geweldig nieuws’, zegt UMCG-onderzoeker Maaike Oonk, die samen met Ate van der Zee (de huidige bestuursvoorzitter van het UMCG) het onderzoek leidde. ‘Bij de huidige behandeling is de kans op bijwerkingen erg groot. Deze nieuwe behandeling is een enorme stap voorwaarts. Wij verwachten dat deze snel de nieuwe standaard zal worden, dat is nu de volgende stap.’

Voor patiënten met een uitzaaiing in de schildwachtklier groter dan twee millimeter was alleen bestraling onvoldoende. Voor deze patiënten start het UMCG een vervolgonderzoek, om te kijken of een behandeling van bestraling in combinatie met chemotherapie uitkomst biedt.