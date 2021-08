Uitgebreid onderzoek naar Molotovcocktail in woning journalist Groeneveld

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De politie doet uitgebreid onderzoek naar het incident waarbij in de nacht van woensdag op donderdag brandend materiaal in en richting van de woning van journalist Willem Groeneveld in Groningen is gegooid.

Rond 02:45 uur kreeg de politie een melding dat er brandend materiaal door een ruit in de voordeur van Groeneveld’s woning was gegooid. De journalist van weblog Sikkom en het Dagblad van het Noorden werd wakker van het glasgerinkel. Het lukte Groeneveld en zijn vriendin om het spul te blussen en naar buiten te gooien. Agenten troffen ook vóór de woning brandbaar materiaal aan.

De Forensische Opsporing heeft meteen onderzoek gedaan bij de woning en ging daar donderdag mee verder. De politie is op zoek naar camerabeelden en vraagt mensen die informatie hebben of iets verdachts gezien hebben, zich te melden. Dat kan via de het algemene politienummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

De opsporing en vervolging van verdachten bij strafbare feiten tegen journalisten krijgen hoge prioriteit. Journalisten moeten in alle vrijheid hun werk kunnen doen. Verdachten worden sneller voor de rechter gebracht. De strafeis bij agressie en geweld tegen journalisten wordt door het OM verdubbeld.