Tweehonderd voertuigen betrokken bij illegale straatrace Euvelgunne

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een illegale straatrace op het Kattegat op industrieterrein Euvelgunne waren in de nacht van zaterdag op zondag ongeveer tweehonderd voertuigen betrokken. Dat schrijft de politie op haar Instagram-pagina.

“Op het terrein van een zelfbedieningsgroothandel en in de directe omgeving troffen we ongeveer tweehonderd voertuigen en een hoop mensen aan”, schrijft de politie. “Bij ons was er een melding binnengekomen dat er illegale straatraces gehouden werden. Deze meldingen krijgen we de laatste tijd regelmatig binnen. Behalve dat zulke races gevaarlijk zijn vanwege het rijgedrag, wordt er ook ontzettend veel rommel gemaakt.”

Voor zover bekend zijn er geen bekeuringen uitgedeeld. Wel maakten de agenten een einde aan de straatrace. Straatraces of carmeetings vinden met enige regelmaat in Groningen plaats. In januari werden er nog zeventig bekeuringen uitgedeeld tijdens een illegale carmeeting op het Sontplein.