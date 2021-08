Twee tasers in beslaggenomen op schoolplein in Vinkhuizen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag twee tasers in beslaggenomen op een schoolplein aan de Diamantlaan in de wijk Vinkhuizen. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

Het schoolplein bevindt zich naast het politiebureau. Terwijl agenten zich op maakten om voor een surveillance de straat op te gaan hoorden ze ineens het geluid van een taser. De politiemensen gingen daarop op onderzoek. Op het schoolplein troffen zij een grote groep jongeren aan. De agenten gingen daarop in gesprek met de groep.

Uiteindelijk werden er twee tasers in beslaggenomen.