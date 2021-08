Twee katten op avontuur in Helpman: “Ze hupsen van dakkapel naar dakkapel”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest zaterdag in het begin van de middag in actie komen in de Van Royenlaan in de Groningse wijk Helpman vanwege twee katten die in de problemen waren gekomen. Dat vertellen verschillende incidentenfotografen.

De melding van een dier in problemen kwam rond 12.15 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een hoogwerker ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om twee katten”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Ze zijn omhoog geklommen en zitten beide op een dakkapel.” De brandweer besloot daarop om de hoogwerker op te stellen om daarmee de dieren naar beneden te brengen.

“Je zou kunnen spreken van een kat een muisspel”, zegt Joey Lameris van 112groningen.nl. “Eén van de katten liet zich vrij makkelijk vangen, maar de andere kat is een ander verhaal. Die hupst van dakkapel naar dakkapel.” De brandweer laat zich niet kennen en brengt daarop de hoogwerker opnieuw in positie maar de kat springt vrolijk verder. “Zojuist ging het bij één van die sprongen mis. Hij belandde in plaats van op een dakkapel op de dakpannen, gleed naar beneden en kwam in de dakgoot terecht en rende weer verder.” De brandweer besloot om na de drie pogingen het voorlopig te laten. Men keerde daarop weer terug naar de kazerne.