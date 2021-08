Twee coffeeshops gesloten nadat politie voorraad in beslag nam in Soephuisstraatje

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Coffeeshops Reykjavik aan de Spilsluizen en De Vliegende Hollander aan het Zuiderdiep zijn sinds een aantal dagen gesloten. Volgens het Dagblad van het Noorden komt dit omdat de voorraad van de coffeeshops in beslag is genomen.

Vorige week woensdag rukte de politie uit naar het Soephuisstraatje in de Groningse binnenstad voor een mogelijke overval. Uit onderzoek bleek dat het niet om een overval ging maar om mensen die hadden geprobeerd om een pand binnen te komen. Bij het onderzoek van de politie werd in het gebouw een grote hoeveelheid softdrugs aangetroffen. Incidentfotografen lieten aan OOG Tv weten dat agenten tot diep in de avond bezig waren om allerlei dozen en tassen uit het pand te halen.

De politie maakte een dag later bekend dat er op de locatie softdrugs in beslag was genomen en dat deze vernietigd zou gaan worden. Volgens het Dagblad ging het om de voorraad van beide coffeeshops. Het is onbekend wanneer de beide coffeeshops weer open gaan.