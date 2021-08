Groningen staat ruimschoots voor op Leeuwarden, maar niet in Nederlandse top-10

nieuws

Na iets meer dan vier maanden en met nog ruim anderhalve maand te gaan, staat de gemeente Groningen ruim voor op Leeuwarden als het gaat om het aantal ‘gewipte’ tegels. Maar de landelijke winst voor de gemeente op het NK Tegelwippen lijkt ver weg.

Met in totaal 27.485 uitgegraven tegels staat Groningen vrijdagmiddag op een TPI (Tegels Per duizend Inwoners) van 118. De gemeente Leeuwarden, de derby-partner van Groningen tijdens het NK, staat op een TPI van 97,28. Leeuwarden verving 12.068 tegels voor groen.

In de derby met Leeuwarden staat Groningen nu dus op een ruime winst, maar landelijk staat de gemeente niet in de top-10. De lijst werd vrijdagmiddag aangevoerd door de gemeente Rucphen, waar tot nu toe 22.639 tegels werden uitgegraven. Met slechts 23.000 inwoners komt de gemeente echter uit op een TPI van 989,77 tegels per duizend inwoners.

Tegengaan verstening

De tweede editie van het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen ging eind maart van start.Het NK Tegelwippen is een initiatief van de Stichting Steenbreek en maakt deel uit van een reeks activiteiten die de komende twee jaar plaatsvinden, met als doel het vergroenen van tuinen. De activiteiten worden georganiseerd door een groot aantal groene organisaties.

Derby in het klein

De gemeentes Groningen en Leeuwarden gingen onlangs ook de strijd met elkaar aan in een korte wedstrijd. De gemeente Groningen plaatse deze week een verslag van deze wedstrijd online.

NK Tegelwippen from Gemeente Groningen on Vimeo.