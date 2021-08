Tunnel Dr. E.H. Ebelsweg in Haren twee weken dicht

nieuws

Foto via Google Maps - Streetview

Van maandag 8 tot en met vrijdag 17 september is de Doctor E.H. Ebelsweg bij Haren gestremd ter hoogte van de tunnel. De provincie Groningen gaat onderhoud uitvoeren aan het asfalt en het beton.

Volgens de provincie worden de bovenste lagen van het asfalt in de tunnel vervangen. Ook worden er enkele betonreparaties uitgevoerd.

Het gros van het verkeer wordt omgeleid via de zuidelijke ringweg. Vanuit Haren richting Waterhuizen kunnen automobilisten het beste de route Hoogezand volgen, to de afrit van de A7 naar Westerbroek. Verkeer uit de richting Hoogezand wordt via de Winschoterweg en Europaweg omgeleid.

Verkeer vanuit Haren in de richting van Felland, Onnen en Noordlaren wordt omgeleid via de Hertenlaan en Onnerweg in Haren. Voor verkeer uit de richting Waterhuizen zijn Felland, Onnen en Noordlaren gewoon bereikbaar.