Tuin in de Stad levert 150 planten aan Noorderzon: “Als het afgelopen is komen ze weer terug”

Foto: Frans Kerver

Er wordt dinsdagavond druk gewerkt op het terrein van Tuin in de Stad aan de Tarralaan. Woensdag komt een vrachtwagen 150 planten ophalen die naar Noorderzon gaan.

“Ik denk dat het een jaar of vijf of zes geleden ontstaan is”, vertelt Frans Kerver. “Het Noorderzon Festival zet de laatste jaren steeds meer in op duurzaamheid. Sinds jaar en dag maken zij gebruik van planten voor de decoratie op het festival, voor de opsmuk. In het verleden werden op de laatste dag de planten meegegeven aan vrijwilligers, en alles wat overbleef werd weggegooid. Daar liep men meer en meer tegenaan en toen zijn wij in beeld gekomen.”

Hufterproof

In de voorbereiding neemt een medewerker van Noorderzon contact op met Tuin in de Stad. “Ze geven dan aan wat ze graag willen hebben. Dit jaar zijn het ongeveer 150 planten. Dat zijn er iets minder in vergelijking met twee jaar geleden. Vorig jaar werd het festival niet in het Noorderplantsoen gehouden, en dit jaar is het iets kleiner van opzet. Het gaat om zo’n dertig verschillende soorten. Het zijn allemaal vaste planten, en ze zijn ook hufterproof. Dat klinkt gek, maar het is echt zo, haha. De afgelopen jaren hebben we planten teruggekregen waarbij we in de potten peuken en bierdopjes aantroffen. Maar ach, die kunnen weer makkelijk verwijderd worden.”

Win-win situatie

De planten worden woensdag opgehaald met behulp van een vrachtwagen. “Op de laatste dag van Noorderzon worden ze dan weer teruggebracht en stoppen wij ze hier weer in de grond. Het is echt een win-win situatie, ontzettend duurzaam. Daarbij hebben we ook de afspraak dat alle planten die onbeschadigd terug komen, dat Noorderzon daar maar de helft voor hoeft te betalen.”

Het Noorderzon Festival begint komende donderdag.