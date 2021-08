“Trek warme kleding aan want in de nacht van donderdag op vrijdag valt er echt wat te zien”

nieuws

Foto: C m handler - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15051498

Opblijven. Dat is het advies dat sterrenkundige Jeffrey Bout uit de stad geeft voor aanstaande donderdagavond. In de nacht naar vrijdag trekt de aarde door de jaarlijkse Perseïdenzwerm. Dit jaar valt er ook echt wat te zien.

“De Perseïdenzwerm is het jaarlijkse hoogtepunt”, vertelt Bout. “Als je de nieuwsberichten in de gaten houdt dan zie je dat media regelmatig artikelen publiceren over meteorenzwermen. En die informatie is allemaal waar, maar de Perseïdenzwem is echt het hoogtepunt. Het is een wolk van stofdeeltjes die achtergelaten zijn door de komeet Swift-Tuttle. Tijdens het hoogtepunt levert dit gemiddeld zeventig vallende sterren per uur op.”

Maar als het ieder jaar plaatsvindt, wat maakt het dan dit jaar zo bijzonder?

“De omstandigheden om het dit jaar te bekijken zullen ideaal zijn. De zwerm is in de nacht van zondag op maandag voor het eerst te zien. In de nachten daarna zijn er steeds meer vallende sterren te zien. Allereerst ben je afhankelijk van de bewolking. Ik heb gezien dat de omstandigheden in de nacht van donderdag op vrijdag ideaal zullen zijn. Daarnaast, en nog belangrijker, is de afwezigheid van de maan. De maan is een smal sikkeltje die in de loop van de avond al onder gaat. Zulke omstandigheden hebben we voor het laatst gezien in de jaren negentig.”

Wat is de beste plek om de sterrenregen te gaan aanschouwen? En kan dat in de stad waar je toch te maken hebt met veel kunstlicht?

“Eigenlijk zijn de noordelijke provincies perfect. Groningen, Drenthe en Friesland zijn de donkerste provincies van het land. Het is waar dat we in de stad te maken hebben met veel kunstlicht. Eigenlijk zijn de gebieden om de stad heen ideaal. Of het Lauwersmeergebied. Het Lauwersmeer heeft de status van Dark Sky Park, daar mag geen kunstlicht branden. Dus daar kun je het prima zien. En je kunt de sterrenregen ook gewoon met het blote oog zien. Je hebt er niets voor nodig.”

Moet je verder ergens rekening mee houden?

“Het hoogtepunt is in de nacht van donderdag op vrijdag tussen 02.00 en 03.00 uur. Het is vakantietijd dus lekker opblijven. Als je buiten in een ligstoel plaatsneemt dan adviseer ik wel om je warm aan te kleden. Met een dikke trui aan of eventueel in een slaapzak. En als je dan omhoog kijkt, let dan ook op de andere sterren. Probeer met behulp van een app bijvoorbeeld de sterrenbeelden te herkennen. Of kijk naar het Melkwegstelsel. Dat Melkwegstelsel is het ook echt waard om te bekijken.”

Jij bent Sterrenkundige. Leef jij echt naar deze dag toe?

“Ik vind dit wel bijzonder ja. Ook omdat de omstandigheden perfect zullen zijn. En het kijken naar sterren, daar is het voor mij indertijd allemaal mee begonnen. Het is zo prachtig, zo fascinerend. Mijn advies zou echt zijn om op te blijven en om te genieten van het moois dat geboden gaat worden. En wellicht ook om wat wensen te gaan doen.”

Forum Groningen

Voor de liefhebbers. Bout geeft op vrijdag 10 september een kindercursus sterrenkunde in Forum Groningen. Meer informatie hierover vind je op deze website.