Foto: Ewoud Rooks via Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Het traditionele NNO 28 Augustusconcert gaat door. Dat heeft de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken zaterdag bekendgemaakt.

Het concert vindt plaats in de Oosterpoort en er is plaats voor ongeveer 750 gasten. De avond heeft als thema ‘filmmuziek’. De KKvV is blij dat het concert door kan gaan. “Nu door middel van het concert de viering en de herdenking van het Ontzet van Groningen luister bij wordt gezet hebben wij het gevoel dat ondanks de beperkingen door de coronamaatregelen, de dag toch enige invulling krijgt.”

Door de coronamaatregelen kunnen veel activiteiten niet door gaan. Zo is er geen kermis en wordt er ook niet een terras op het Hoge der A opgebouwd. Wel zijn er een aantal andere activiteiten. Zo is er in de ochtend een viswedstrijd voor jongeren aan de over van de vijver aan de Hora Siccamasingel. In de middag is er een viswedstrijd voor ouderen in Onderdendam. In Forum Groningen is er in de middag voor de oudere jeugd een Bommen Berend Festival met optredens van stadsdichter Myron Hamming. Het volledige programma is te bekijken op deze website.

Het bestellen van de gratis kaartjes voor het concert van het NNO kan op deze website.