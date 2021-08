Toerit naar A28 bij Haren is komend weekend dicht

nieuws

Foto via Google Maps - Streetview

Van vrijdag 6 tot maandag 9 augustus is de toerit naar de A28, vanaf Haren in de richting Assen, afgesloten voor alle verkeer.

De afsluiting heeft te maken met de werkzaamheden die sinds begin juli plaatsvinden rond het viaduct van de A28. Rijkswaterstaat is bezig met de plaatsing van een faunaduiker.

Vanaf vrijdagavond 19.00 uur tot maandagochtend 06.00 uur wordt verkeer uit Haren richting Assen omgeleid naar de toerit van de A28 bij Eelde.

Het afsluiten toerit heeft ook invloed op de routes van de bussen die via de P+R Haren rijden. Meer informatie over de dienstregeling en omleidingen van de bussen is te vinden op de website van QBuzz.