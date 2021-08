Toerist keert langzaam terug naar Groningen, maar corona blijft sector parten spelen

nieuws

Foto: Westcord Hotels

Het aantal overnachtingen in Groningse logiesaccomodaties lag in het tweede kwartaal van dit jaar bijna zeventig procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die dinsdagochtend naar buiten werden gebracht.

In vergelijking met dezelfde periode in 2019 was het aantal overnachtingen in Groningers accommodaties veertig procent lager. De meeste toeristen kwamen uit Nederland. In totaal werden, van april tot juni, slechts 39.000 van de 409.000 overnachtingen gemaakt door mensen uit het buitenland, allemaal door mensen van binnen de EU.

In vergelijking kende Groningen, met 138 duizend toeristen, het laagste aantal gasten in de logiesaccommodaties. Dat is een terugval van veertig procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019.Vergeleken met 2019 blijven de aantallen nog achter in alle soorten accommodaties, met name bij de hotels en de groepsaccommodaties.