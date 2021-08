Timmerdorp klaar voor drie dagen zagen, verven en timmeren: “We staan te trappelen”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De komende dagen zal er op het voormalige Suikerunieterrein weer volop gebouwd en getimmerd gaan worden op het jaarlijkse Timmerdorp Groningen. De organisatie laat weten er helemaal klaar voor te zijn.

“We verwachten morgen 350 kinderen aan de poort”, vertelt Marc Buddendorf van de organisatie. “Op dit moment zijn we er eigenlijk ook helemaal klaar voor om hen te ontvangen. Er moeten nog wat laatste puntjes op de ‘i’ worden gezet. Maar zo gaat het vaak hoor. Ook als het Timmerdorp eenmaal bezig is, dan realiseer je je dat er nog wat dingen anders moeten of dat er nog wat ideeën geboren worden. Maar in principe zijn we er helemaal klaar voor.”

Mensen denken misschien dat er een vrachtwagen met hout gebracht wordt en dat het dan wel kan beginnen. Maar ik heb het idee dat er meer moet gebeuren …

“Haha, ja. We zijn eigenlijk al maanden van tevoren bezig met de voorbereiding. We hebben een aanloopperiode van een half jaar. Dit jaar was het helemaal spannend, want wat is er mogelijk met de coronamaatregelen. Uiteindelijk hebben we nog maar heel kort geleden de knoop doorgehakt dat we het gaan organiseren. En ja, dan moet er heel hard gewerkt worden. Als een dolle ben je dan spullen aan het verzamelen. Behalve hout zijn het ook bijvoorbeeld spijkers die je wilt hebben, verf, maar ook gereedschap. En vergeet niet, het Timmerdorp is meer dan alleen hutten bouwen. We geven ook workshops.”

We hebben het over 350 kinderen. Maar zonder vrijwilligers zou dit niet mogelijk zijn hè?

“Klopt. We hebben iedere dag toch zeker tachtig vrijwilligers op de been. Dan moet je denken aan mensen die workshops komen geven, die in de organisatie zitten en die inderdaad de kinderen helpen bij het bouwen van de hutten. En dat vinden ze ook prachtig om te doen. Voor de kinderen is het leuk, maar ook voor de vrijwilligers. Even het gehaaste leven ontvluchten en je even onderdompelen in de fantasiewereld van kinderen waarbij je helpt bij het maken van mooie bouwsels.”

Kinderen die morgen gaan beginnen aan het bouwen van hun hut. Is het verstandig om van tevoren al een plan te hebben wat je wilt gaan maken, of is het beter om je op locatie te laten inspireren?

“Dat vind ik een mooie vraag. We zien dat kinderen die al wat vaker geweest zijn vaak wel een plan hebben wat ze willen maken. Dat kan in je voordeel werken. Aan de andere kant, als je geen plan hebt, het komt altijd goed. Er wordt altijd een hut gebouwd. Vaak is de eerste dag dat er echt gebouwd wordt. Op de tweede dag kijk je wat om je heen en ben je bezig met perfectioneren. En op de derde dag is het volop spelen.”

Tot slot. Er zijn edities geweest dat de Groninger brandweer langs kwam om verkoeling te brengen. Momenteel waait het hard en regent het. Gooit dat nog roet in het eten?

“Ik zeg altijd, mensen die binnen zitten die klagen het hardste over het weer. Als we morgen aan het bouwen zijn, en er komt een bui over, dan schuil je even. Vijf minuutjes later is het weer droog. De ervaring leert dat kinderen zich daar ook niet zo druk over maken. Voor hun ouders is het misschien wat vervelender. Wasmachines in de stad zullen waarschijnlijk de komende dagen overuren moeten gaan draaien. Maar wij hebben er in ieder geval heel veel zin in.”

Meer informatie over Timmerdorp Groningen vind je op deze website.