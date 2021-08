Tien gezinnen uit azc in Emmen naar ‘coronahotel’ in Haren na uitbraak op basisschool

nieuws

Bron GoogleMaps

In het voormalige Nescio Hotel in Haren worden tijdelijk tien gezinnen ondergebracht uit een azc bij Emmen. Volgens DvhN moeten de gezinnen in isolatie, omdat de kinderen besmet zijn geraakt met het coronavirus op een basisschool bij het azc.

De leerlingen van de basisschool werden maandagochtend naar huis gestuurd. Alle gezinnen van de besmette kinderen zitten in quarantaine. Het gaat om meerdere klassen.

Hoe lang de gezinnen in het ‘coronahotel’ moeten blijven (de naam die de opvanglocatie van het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers in Haren heeft gekregen) hangt af van de duur van de infecties. Als het coronavirus niet meer aantoonbaar is bij de gezinsleden, gaan ze terug naar Emmen.