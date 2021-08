Tien coronapatiënten in noordelijke ziekenhuizen zijn overgeplaatst uit Randstad

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland bleek maandag dat van de 39 opgenomen coronapatiënten in het Noorden er tien afkomstig zijn van buiten de regio. Uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden blijkt dat deze patiënten allemaal uit de Randstad komen.

De ziekenhuizen in Amsterdam en Rotterdam zijn overbelast en daarom worden er sinds vorige week weer patiënten overgeplaatst naar de ziekenhuizen in de drie noordelijke provincies. Van deze tien patiënten liggen er vijf op de Intensive Care. Dat er patiënten naar het Noorden worden gebracht heeft volgens het AZN ook met het beleid te maken om coronapatiënten zo eerlijk mogelijk over het land te verspreiden. Dit wordt mede veroorzaakt door de beschikbare capaciteit. In deze periode van het jaar is het voor ziekenhuizen lastig om extra bedden beschikbaar te stellen. Medewerkers zijn na een hectische achttien maanden aan het bijtanken. Daarnaast hebben ziekenhuizen te maken met meer uitval dan voor de coronacrisis.

Van de 39 coronapatiënten die maandagochtend in de noordelijke ziekenhuizen behandeld werden, lagen er 17 in een Gronings ziekenhuisbed. Vier verbleven op een IC-afdeling.