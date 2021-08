Theaterspektakel NOORD repeteert in Zuidbroek

De voorstelling NOORD zorgt voor een bijzondere theaterbeleving met bekende noordelijke acteurs, dansers en nieuw geschreven muziek. OOG bezocht een repetitie in de Eurohal in Zuidbroek, waar het stuk ook gespeeld gaat worden.

In NOORD staat Groningen op het podium met het accent op klimaat en de manier waarop wij de aarde gebruik. In het stuk ontdekt Menke een boerderij die op mysterieuze wijze is verdwenen samen met de bewoner, boer Tjeert.

Menke gaat met haar vrienden op zoek naar de oorzaak en komt daarmee in een spannend avontuur terecht. Tijdens hun zoektocht komen ze in aanraking met de verhalen van de aarde, klimaatverandering, de stijging van de zeespiegel en de effecten van het delven van grondstoffen.