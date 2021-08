Terrassenfestival vervangt KEI-feesten; binnen-evenementen met ‘Testen voor Toegang’ en tijdsloten

nieuws

Archieffoto: de KEI-week van 2017

Volgens het bestuur van de KEI-week gaat de openingsweek voor nieuwe studenten dit jaar ‘in bijna reguliere vorm’ door. Als vervanging voor de feesten wordt dit jaar een terrassenfestival gehouden op festivalterrein de Roodehaan.

Volgens de organisatie van de KEI-week is het festival nu bepaald naar aanleiding van het persmoment op 2 augustus. “Al het hele jaar werken we met verschillende scenario’s om zoveel mogelijk neer te kunnen zetten voor de loper”, vertelt KEI-voorzitter Willemijn Griep. “We hebben ook gewerkt aan de voorbereiding van een aantal feesten, maar die kunnen door de overheidsmaatregelen helaas niet doorgaan. Omdat het sociale aspect van een introductieweek voor de eerstejaarsstudenten erg belangrijk is, hebben we in overleg met de gemeente Groningen besloten een terrassenfestival op te zetten.”

Dit terrassenfestival vervangt de drie grote feesten die gepland stonden op het festivalterrein bij Roodehaan, net buiten de Stad. Ook bij het terrassenfestival wordt gewerkt met tijdsloten. De lopers kunnen zich voor de tijdsloten inschrijven via de KEI-app.

Informatieve evenementen met Testen voor toegang en tijdslots

Bijna alle informatieve evenementen kunnen doorgaan zoals in een normale KEI-week, zo stelt de organisatie. De KEI-week is nu zo ingericht dat alle ‘lopers’ op een veilige manier ontvangen kunnen worden.

Dat betekent onder andere dat buitenevenementen, waaronder de informatiemarkt op de Drafbaan, op 1,5 meter plaats gaan vinden. Ook wordt gewerkt met tijdsloten en zijn enkele evenementen dit jaar over twee dagen verspreid om zoveel mogelijk KEI-lopers welkom te kunnen heten. Bij binnen-evenementen wordt gewerkt met Testen voor Toegang.

Commotie blijkt inderdaad ‘storm in glas water’

Eind vorige week maakte de raadsfractie van Student en Stad nog bekend dat de KEI-week een grote strop zou ondervinden. Dit omdat het stadsbestuur, zonder goed overleg en op korte termijn, een streep door vrijwel de hele week zou hebben gezet.

De organisatie van de KEI-week noemde deze commotie toen al een ‘storm in een glas water’. Volgens de KEI-bestuurders is er altijd goed overleg geweest met de gemeente en werd er nauw samengewerkt om het programma vrijwel ongwijzigd door te laten gaan.

De KEI-week vindt dit jaar plaats van 16 t/m 20 augustus.