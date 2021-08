Storing OOG Tv verholpen, radio- en televisie-uitzendingen weer te ontvangen

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het televisiekanaal van OOG Tv heeft vrijdagavond door een storing enige tijd op zwart gestaan. Rond 21.15 uur waren de problemen verholpen.

In het begin van de avond ontstond er een stroomstoring waardoor het televisiekanaal en ook het ethersignaal van OOG Radio niet meer te ontvangen waren. Ook was OOG niet meer online via de audio- en videostream te bekijken en te beluisteren. De radio-uitzendingen konden vrij snel hervat worden. Het herstellen van de uitzendingen op televisie vergde wat meer tijd.

Er wordt onderzoek gedaan hoe de storing precies heeft kunnen ontstaan.