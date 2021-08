Taakstraf voor bestuurder bestelbus die voetganger schepte op zebrapad Hereweg

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

De rechtbank in Groningen heeft een 67-jarige man donderdag veroordeeld tot een taakstraf van 90 uur en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid. De man reed op 20 april vorig jaar een voetganger aan op een zebrapad op de Hereweg. De voetganger liep daarbij zwaar lichamelijk letsel op.

De bestuurder stelde in een verklaring dat hij het slachtoffer over het hoofd had gezien. De man maakte vaart om een straat in te rijden en reed frontaal op de voetganger in. Daarbij liep het slachtoffer een gebroken neus en een gebroken bovenkaak op. Daarnaast had het slachtoffer een zware hersenschudding en gekneusde longen.

“Verdachte heeft aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend gereden”, zo stelt de rechtbank. “De gevolgen voor het slachtoffer zijn groot geweest. Daarom acht de rechtbank de door de officier van justitie gevorderde taakstraf passend en geboden.”